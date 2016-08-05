Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Прямые российские инвестиции в Азербайджан составляют около 1,4 млрд. долларов. Как сообщает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью АзерТАдж в преддверии визита в Баку.

"Сложная, неблагоприятная конъюнктура мировой экономики сказалась и на наших деловых связях. Тем не менее Азербайджан занимает пятое место во внешней торговле России со странами СНГ. А Россия лидирует в импорте азербайджанских товаров", - заявил президент России.

По данным Федеральной таможенной службы России, в 2015 году российско-азербайджанский товарооборот просел на 30 процентов ‒ до 2,8 млрд. долларов, по сравнению с 2014 годом ‒ 4 млрд. долларов. В этом году переломить ситуацию пока не удалось: по итогам января‒мая взаимный товарообмен составил 568,5 млн. долларов ‒ минус 52,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

По словам В.Путина, существенную роль в наращивании взаимной торговли, может сыграть рост поставок в Россию востребованной на нашем рынке азербайджанской сельхозпродукции, а также увеличение экспорта из России в Азербайджан удобрений и сельскохозяйственной техники, необходимых для увеличения посевных площадей.

"Рассчитываем, что будут реализованы в полной мере планы по поставкам "Уралвагонзаводом" в Азербайджан железнодорожного транспорта, строительству и поставке заводом "Красное Сормово" двух танкеров для Азербайджанского государственного каспийского морского пароходства, организации совместного фармацевтического производства с участием российской группы компаний "Р Фарм", - заявил В. Путин.

По его словам, ещё одним значимым направлением развития торгово-экономических связей может стать расширение взаимной торговли услугами: транспортными, финансовыми, страховыми, телекоммуникационными, услугами в сфере культуры и отдыха. Уже сейчас они прибавляют к общим цифрам товарооборота почти 20 процентов – 0,5 млрд. долларов.

"Считаем важным развивать взаимодействие между бизнес-кругами наших стран в рамках Российско-азербайджанского делового совета, организованного при Торгово-промышленной палате России. Надеемся, что и в Азербайджане будет создана аналогичная структура.

На фоне падения товарооборота вполне стабильно развивается инвестиционное сотрудничество наших государств. Сегодня на азербайджанском рынке осуществляют свою деятельность порядка 600 компаний из России, в том числе около двухсот из них – со стопроцентным российским капиталом. При этом прямые российские инвестиции в Азербайджан составляют около 1,4 млрд. долларов.

Продолжим работу по созданию условий, стимулирующих компании наших стран к переводу в национальные валюты взаиморасчётов, которые в настоящее время осуществляются преимущественно в долларах.

Несомненно, сегодняшние негативные явления в двусторонних торгово-экономических связях носят временный характер. Убеждены, что действуя сообща, в тесном партнёрском взаимодействии, мы сможем вывести взаимную торговлю на траекторию устойчивого роста", - заявил В. Путин.