Проживающие в России азербайджанцы начали распродавать имущество на родине

Очевидно, что нынешнее состояние России, подвергшейся санкциям США и Европы, повлияет и на проживающих в этой стране азербайджанцев. При сложившихся обстоятельствах вполне вероятно, что наши соотечественники, продав свое жилье, вернутся на историческую Ро

Очевидно, что нынешнее состояние России, подвергшейся санкциям США и Европы, повлияет и на проживающих в этой стране азербайджанцев. При сложившихся обстоятельствах вполне вероятно, что наши соотечественники, продав свое жилье, вернутся на историческую Родину. Как все это скажется на рынке недвижимости?

Эксперт по недвижимости Эльнур Фарзалиев отметил Report, что воздействие неизбежно. "Во время девальвации, разразившейся в России в 2014-2015 гг, большинство отраслей российской экономики стали обваливаться. Это были сферы, связанные, главным образом, с зарубежными странами. В то время проживавшие в России азербайджанцы выставляли на продажу свою недвижимость в Баку и других городах, в результате чего на рынке жилья увеличилось количество предложений, цены упали. А деньги, полученные от продажи, были вывезены в Россию. Похоже, что этот процесс начинается снова”.

“В настоящее время из более чем 2 миллионов азербайджанцев, проживающих в России, большинство трудоспособного населения занимается бизнесом. Экономический коллапс, отразившийся и на их бизнесе, заставит этих людей продать свою собственность. Кто-то решиться на той шаг, чтобы удержать свой бизнес на плаву, а кто-то, чтобы закупить недвижимость в разных городах России, улучив момент обесценивания доллара”.

По словам Э.Фарзалиева, вот уже несколько дней, как наши соотечественники, проживающие в России, ведут переговоры с офисами купли-продажи в Баку, оценивая имущество. То есть процесс в этом направлении уже начался:

“В последние годы цены на рынке недвижимости в Азербайджане растут. Рост цен на строительные материалы за последние полтора года также вносит свою лепту. Нынешний форс-мажор приведет к тому, что сотни, тысячи столичных объектов недвижимости будут выставлены на рынке одновременно, что, в свою очередь, приведет к падению цен”.

Иного мнения придерживается эксперт по недвижимости Эльнур Асадов: "Примерно 5-7 % приобретаемой в Азербайджане недвижимости приходится на долю азербайджанцев, проживающих в России. Вывод такого объема недвижимости не окажет существенного влияния на рынок. В целом, серьезных изменений в секторе недвижимости в ближайшие 6 месяцев не предвидится”.