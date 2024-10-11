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Проводится ликвидация ОАО "Сяба"

Проводится ликвидация ОАО "Сяба" Изменилась повестка внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Сяба", назначенного на 15:00 28 октября.
Бизнес
11 октября 2024 г. 10:24
Проводится ликвидация ОАО Сяба

Изменилась повестка внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Сяба", назначенного на 15:00 28 октября.

Как сообщает Report, в повестку дня собрания включен вопрос ликвидации акционерного общества и создания ликвидационной комиссии.

Помимо этого, будут обсуждаться вопросы завершения ликвидации в порядке, предусмотренном законодательством, и распределения его активов между акционерами, о продаже земельных участков, расположенных на территории Кюрдамирского и Агсуинского районов и находящихся в собственности Qarabağ Taxıl, с целью выполнения кредиторских обязательств "Сяба" и дочерних обществ ОАО - ООО "Qarabağ Taxıl и "Biləsuvar Aqro" и обеспечения финансирования текущей хозяйственной деятельности.

Как было объявлено ранее, акционеры также обсудят сделку о передаче кредитных обязательств дочерней компании ООО Chicken Pro., единственным акционером которой является ОАО "Сяба", и о продаже долей акционера в уставном капитале Chicken Pro.

Собрание пройдет по адресу Абшеронский район, город Хырдалан, проспект Гейдара Алиева, 1.

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