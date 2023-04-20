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Проведены общественные обсуждения в связи с развитием туристического сектора Азербайджана

Проведены общественные обсуждения в связи с развитием туристического сектора Азербайджана В Баку организованы публичные обсуждения на тему "Туристический бизнес: текущее состояние и перспективы".
Бизнес
20 апреля 2023 г. 13:44
Проведены общественные обсуждения в связи с развитием туристического сектора Азербайджана

В Баку организованы общественные обсуждения на тему "Туристический бизнес: текущее состояние и перспективы".

Как сообщает Report, обсуждения организованы общественным советом при Агентстве развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) и Общественным объединением "Ассоциация туристических агентств Азербайджана" при содействии KOBİA, Государственного агентства по туризму и Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана.

В мероприятии приняли участие представители профильных государственных структур и бизнес-ассоциаций, а также предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере туризма.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda turizm sektorunun inkişafına dair ictimai müzakirə təşkil olunub

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