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Протокол об изменении преференциального торгового соглашения между Азербайджаном и Турцией парафирован

Протокол об изменении преференциального торгового соглашения между Азербайджаном и Турцией парафирован Парафирован протокол о внесении изменений в "Преференциальное торговое соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики".
Бизнес
14 апреля 2023 г. 16:45
Протокол об изменении преференциального торгового соглашения между Азербайджаном и Турцией парафирован

Парафирован протокол о внесении изменений в "Преференциальное торговое соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики".

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в Twitter.

По его словам, парафирование состоялась в рамках встречи с министром торговли Турции Мехметом Мушем.

"Согласование нового перечня продукции, на которую будут распространяться льготы при взаимной торговле, будет способствовать дальнейшему укреплению торгового партнерства", - отметил азербайджанский министр.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Türkiye initiate Protocol on Amendment to Preferential Trade Agreement
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyə arasında Preferensial Ticarət Sazişinə dəyişikliyə dair protokol paraflanıb

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