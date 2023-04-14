Протокол об изменении преференциального торгового соглашения между Азербайджаном и Турцией парафирован

Парафирован протокол о внесении изменений в "Преференциальное торговое соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики".

Парафирован протокол о внесении изменений в "Преференциальное торговое соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики".

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в Twitter.

По его словам, парафирование состоялась в рамках встречи с министром торговли Турции Мехметом Мушем.

"Согласование нового перечня продукции, на которую будут распространяться льготы при взаимной торговле, будет способствовать дальнейшему укреплению торгового партнерства", - отметил азербайджанский министр.