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Состоялся форум МСБ Азербайджан - ОАЭ

Состоялся форум МСБ Азербайджан - ОАЭ В рамках 11-й ежегодной инвестиционной конференции (Annual Ivestment Meeting – AIM) на тему "Инвестиции в устойчивые инновации для светлого будущего", которая начнет работу завтра в Дубае (ОАЭ), состоялся Форум малого и среднего бизнеса Азербайджан-ОАО.
Бизнес
28 марта 2022 г. 17:31
Состоялся форум МСБ Азербайджан - ОАЭ

В рамках 11-й ежегодной инвестиционной конференции (Annual Ivestment Meeting – AIM) на тему "Инвестиции в устойчивые инновации для светлого будущего", которая начнет работу завтра в Дубае (ОАЭ), состоялся Форум малого и среднего бизнеса Азербайджан-ОАО.

Об этом Report сообщили в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Минэкономики.

В сообщении говорится, что форум был организован KOBİA в азербайджанском павильоне выставки Dubai Expo 2020 при содействии NEQSOL Holdinq.

В мероприятии выступили министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, председатель правления KOBİA Орхан Мамедов, руководитель управления по внешним связям Торгово-промышленной палаты Дубаи Омар Хан, руководитель Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций Юсиф Абдуллаев.

Затем участники мероприятия посетили азербайджанский павильон на выставке Dubay Expo 2020.

В тот же день KOBİA организовал семинар на тему "Механизмы поддержки МСП в постпандемический период: эффективность диалога государственного и частного секторов".

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan - BƏƏ KOB Forumu keçirilib

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