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Прошедшие все этапы участники проекта "Бизнес-мастерская молодежи" обеспечены оборудованием

Прошедшие все этапы участники проекта "Бизнес-мастерская молодежи" обеспечены оборудованием Началась выдача активов участникам проекта "Бизнес-мастерская молодежи", реализуемого при партнерстве Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA), Государственного агентства занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения и Госа
Бизнес
30 декабря 2022 г. 15:13
Прошедшие все этапы участники проекта Бизнес-мастерская молодежи обеспечены оборудованием

Началась выдача активов участникам проекта "Бизнес-мастерская молодежи", реализуемого при партнерстве Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA), Государственного агентства занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения и Госагентства профессионального образования при Министерстве образования.

Как сообщили Report в KOBİA, проект, охватывающий 2021-2023 годы, реализуется сейчас в Джалилабадском, Агдамском и Габалинском районах.

Проект охватывает такие области и профессии, как растениеводство и животноводство, ковроткачество, агротехнические услуги, плотницкое, слесарное дело, кондитерское дело, туризм и пр.

Успешно прошедшие все этапы в рамках проекта выпускники Габалинского государственного центра профобразования и Агдамского профучилища №2 обеспечены Госагентством занятости оборудованием, необходимым для выбранных ими сфер деятельности.

Отметим, что целью проекта "Бизнес-мастерская молодежи" является развитие бизнес-навыков получивших профобразование молодых людей и поощрение их к предпринимательской деятельности, обеспечение самозанятости, поддержка новых бизнес-инициатив, повышении интереса к профобразованию.

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Версия на английском языке ФотоParticipants of Youth Business Workshop provided with equipment
Версия на азербайджанском языке Фото“Gənclərin biznes emalatxanası” layihəsinin iştirakçılarına aktivlərin verilməsinə başlanılıb

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