О нас

Проректор: В Азербайджане не хватает преподавателей в сфере "зеленой" энергетики

Проректор: В Азербайджане не хватает преподавателей в сфере "зеленой" энергетики В Азербайджане не хватает преподавателей в сфере "зеленой энергетики".
Бизнес
2 июня 2023 г. 15:36
Проректор: В Азербайджане не хватает преподавателей в сфере зеленой энергетики

В Азербайджане не хватает преподавателей в сфере "зеленой" энергетики.

Как передает Report, об этом заявил проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде.

"Зеленая энергетика" в Азербайджане развивается быстрыми темпами, но, к сожалению, у нас мало специалистов в этой области. Насколько в целом кадры, подготовленные в высших учебных заведениях, соответствуют рынку, его спросу? Какие специальности больше всего нужны на рынке? С одной стороны, мы уделяем больше внимания гуманитарным областям, таким как традиционная политология, социология, но с другой стороны, мы наблюдаем, что на рынке больше спрос на кадры в области аналитики данных, финансов, менеджмента социальных медиа, чего и требуют от нас компании. В том числе нужны специалисты в области "зеленой" энергетики", - отметил он.

Проректор отметил, что для того, чтобы университеты в Азербайджане могли готовить кадры более эффективно, им нужно дать свободу в этом вопросе: "В настоящее время для открытия новой специальности в университетах необходимо разрешение Кабинета министров. Подготовка новых специальностей и их быстрое внедрение на рынок - очень важный вопрос. Для развития вузов должны быть созданы определенные налоговые льготы, база, центры передачи технологий. К сожалению, мы отстаем от мировых тенденций. С другой стороны, мы не можем рассчитывать на отечественные кадры в вопросах передачи технологий, поддержки инноваций, "зеленой" энергетики. Поскольку в Азербайджане не хватает преподавателей в этой области, мы должны приглашать учителей из-за рубежа".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Prorektor: "Yaşıl energetika" sahəsində müəllim qıtlığı var"

Самое читаемое

Папа римский отменил пятничные аудиенции из-за высокой температуры
Папа римский отменил пятничные аудиенции из-за высокой температуры
26 мая 2023 г. 17:39
В Кюрдамире супруги пострадали в ДТП
В Кюрдамире супруги пострадали в ДТП
27 мая 2023 г. 00:11
Эрдоган: Своими голосами дайте старт реализации Концепции Столетие Турции
Эрдоган: Своими голосами дайте старт реализации Концепции "Столетие Турции"
27 мая 2023 г. 12:29
В Румынии начнутся учения стран НАТО с участием 10 тыс. солдат
В Румынии начнутся учения стран НАТО с участием 10 тыс. солдат
28 мая 2023 г. 07:11
Завершился сезон 2022/2023 Премьер-лиги Азербайджана по футболу
Завершился сезон 2022/2023 Премьер-лиги Азербайджана по футболу
28 мая 2023 г. 22:04
В Судане возобновились столкновения перед окончанием недельного перемирия
В Судане возобновились столкновения перед окончанием недельного перемирия
29 мая 2023 г. 15:48
Сахиба Гафарова: Реджеп Тайип Эрдоган одержал уверенную победу
Сахиба Гафарова: Реджеп Тайип Эрдоган одержал уверенную победу
30 мая 2023 г. 11:15
В Азербайджане повышается прогноз по акцизам
В Азербайджане повышается прогноз по акцизам
30 мая 2023 г. 16:57
Король Бельгии поздравил президента Ильхама Алиева
Король Бельгии поздравил президента Ильхама Алиева
30 мая 2023 г. 22:24
Цены на газ снизились после резкого скачка утром на фоне утечки газа в Норвегии
Цены на газ снизились после резкого скачка утром на фоне утечки газа в Норвегии
31 мая 2023 г. 15:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi