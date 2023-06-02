Проректор: В Азербайджане не хватает преподавателей в сфере "зеленой" энергетики

В Азербайджане не хватает преподавателей в сфере "зеленой энергетики".

В Азербайджане не хватает преподавателей в сфере "зеленой" энергетики.

Как передает Report, об этом заявил проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде.

"Зеленая энергетика" в Азербайджане развивается быстрыми темпами, но, к сожалению, у нас мало специалистов в этой области. Насколько в целом кадры, подготовленные в высших учебных заведениях, соответствуют рынку, его спросу? Какие специальности больше всего нужны на рынке? С одной стороны, мы уделяем больше внимания гуманитарным областям, таким как традиционная политология, социология, но с другой стороны, мы наблюдаем, что на рынке больше спрос на кадры в области аналитики данных, финансов, менеджмента социальных медиа, чего и требуют от нас компании. В том числе нужны специалисты в области "зеленой" энергетики", - отметил он.

Проректор отметил, что для того, чтобы университеты в Азербайджане могли готовить кадры более эффективно, им нужно дать свободу в этом вопросе: "В настоящее время для открытия новой специальности в университетах необходимо разрешение Кабинета министров. Подготовка новых специальностей и их быстрое внедрение на рынок - очень важный вопрос. Для развития вузов должны быть созданы определенные налоговые льготы, база, центры передачи технологий. К сожалению, мы отстаем от мировых тенденций. С другой стороны, мы не можем рассчитывать на отечественные кадры в вопросах передачи технологий, поддержки инноваций, "зеленой" энергетики. Поскольку в Азербайджане не хватает преподавателей в этой области, мы должны приглашать учителей из-за рубежа".