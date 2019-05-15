ПРООН поддержит совместные инициативы государственного и частного секторов в Азербайджане

Благодаря реализации целей устойчивого развития, четыре ключевых сектора мировой экономики – продовольствие и сельское хозяйство, города и градостроительство, энергетика и здравоохранение – создают значительные рыночные возможности для бизнеса.

Как сообщает Report, об этом сказал исполняющий обязанности резидента-представителя Программы развития ООН Алессандро Фракассетти в рамках проходящего в Баку диалога "государство-частный сектор" по целям устойчивого развития.

По его словам, каждая из этих областей имеет большой потенциал в Азербайджане для улучшения жизни уязвимых слоев общества и расширения возможностей малых и средних предприятий по увеличению прибыли. На глобальном уровне эти четыре сектора формируют 60% мировой экономики.

А. Фракассетти подчеркнул, что ПРООН продолжит поддерживать совместные инициативы государственного и частного секторов в Азербайджане, что будет способствовать усовершенствованию сектора государственных услуг, ускорению развития в таких ключевых областях как молодежь и гендерные вопросы.