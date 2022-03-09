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ПРООН: В Азербайджане женщины зарабатывают в два раза меньше мужчин

ПРООН: В Азербайджане женщины зарабатывают в два раза меньше мужчин В Азербайджане женщины зарабатывают в среднем 361 манат в месяц. Среди мужчин этот показатель почти в 2 раза больше и составляет 670 манатов.
Бизнес
9 марта 2022 г. 11:36
ПРООН: В Азербайджане женщины зарабатывают в два раза меньше мужчин

В Азербайджане женщины зарабатывают в среднем 361 манат в месяц. Среди мужчин этот показатель почти в 2 раза больше и составляет 670 манатов.

Как сообщает Report, об этом рассказала представитель Программы развития ООН (ПРООН) Айгюн Ахмедова.

"Уровень участия женщин в рабочей силе в стране также на 6,6% ниже, чем мужчин. Безработными являются 5,9% женщин, тогда как среди мужчин этот показатель составляет 4,1%. Женщины занимают всего 17,6% мест в парламенте и 23% руководящих должностей высшего и среднего звена на государственной службе. 21,5% предпринимателей в Азербайджане - женщины", - добавил он.

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Версия на английском языке UNDP: Women earn half as much as men in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке UNDP: “Azərbaycanda qadınlar kişilərdən 2 dəfə az qazanır”

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