ПРООН: В Азербайджане женщины зарабатывают в два раза меньше мужчин

В Азербайджане женщины зарабатывают в среднем 361 манат в месяц. Среди мужчин этот показатель почти в 2 раза больше и составляет 670 манатов.

В Азербайджане женщины зарабатывают в среднем 361 манат в месяц. Среди мужчин этот показатель почти в 2 раза больше и составляет 670 манатов.

Как сообщает Report, об этом рассказала представитель Программы развития ООН (ПРООН) Айгюн Ахмедова.

"Уровень участия женщин в рабочей силе в стране также на 6,6% ниже, чем мужчин. Безработными являются 5,9% женщин, тогда как среди мужчин этот показатель составляет 4,1%. Женщины занимают всего 17,6% мест в парламенте и 23% руководящих должностей высшего и среднего звена на государственной службе. 21,5% предпринимателей в Азербайджане - женщины", - добавил он.