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ПРООН назвал требующие инвестиции сферы в Азербайджане

ПРООН назвал требующие инвестиции сферы в Азербайджане Программа развития ООН (ПРООН) считает, что в Азербайджане на сегодняшний наиболее актуальными являются инвестиции для сектора переработки отходов и в области управления водными ресурсами.
Бизнес
13 апреля 2024 г. 18:00
ПРООН назвал требующие инвестиции сферы в Азербайджане

Программа развития ООН (ПРООН) считает, что в Азербайджане на сегодняшний наиболее актуальными являются инвестиции для сектора переработки отходов и в области управления водными ресурсами.

Об этом Report сообщил глава секретариата Национального координационного совета по устойчивому развитию, заведующий отделом Министерства экономики Гусейн Гусейнов.

"Учитывая, что на освобожденных от оккупации территориях планируется большой объем работ в секторах управления отходами и водными ресурсами, то привлечение инвесторов в эти направления предполагается в ближайшие годы", - подчеркнул Г. Гусейнов.

По его словам, "карта инвестора ЦУР" (SDG Investor Map), созданная для финансирования целей ООН в области устойчивого развития, уже разработана.

"Между ПРООН и правительством Азербайджана был реализован годовой проект, в рамках которого были подготовлены два важных документа. Один из них - дорожная карта по финансированию развития, второй - карта инвестора ЦУР. Последняя была подготовлена Минэкономики совместно со Стамбульским региональным центром ПРООН”, - отметил Г. Гусейнов.

Представитель министерства отметил, что на следующем этапе совместно Программой Развития ООН планируется провести презентацию этого документа как для внутренних, так и для внешних инвесторов, а также для международных организаций и представителей дипломатического корпуса в Азербайджане.

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Версия на азербайджанском языке UNDP-nin Azərbaycanda investisiya yatırmağa ehtiyac duyduğu sahələr açıqlanıb

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