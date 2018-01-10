Промышленно-строительная корпорация Akkord реорганизуется

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Промышленно-строительная корпорация Akkord объявила о реорганизации.
Как сообщает Report со ссылкой на министерство налогов, причиной является присоединение к ней ООО Steel Force Construction Company.
Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Промышленно-строительная корпорация Akkord объявила о реорганизации.
Как сообщает Report со ссылкой на министерство налогов, причиной является присоединение к ней ООО Steel Force Construction Company.
Namiq HüseynovАвтор новости
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