Промышленно-строительная корпорация Akkord реорганизуется

10 января, 2018 09:50

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Промышленно-строительная корпорация Akkord объявила о реорганизации. Как сообщает Report со ссылкой на министерство налогов, причиной является присоединение к ней ООО Steel Force Construction Company.