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Промпредприятия в Агдаме организуют курсы для переселившихся жителей

Промпредприятия в Агдаме организуют курсы для переселившихся жителей Промпредприятия в Агдаме организуют курсы для переселившихся жителей
Бизнес
24 мая 2025 г. 17:20
Промпредприятия в Агдаме организуют курсы для переселившихся жителей

Производственные предприятия, работающие в Агдамском промышленном парке, организуют курсы для переселившихся жителей.

Как сообщает Report, об этом сказал менеджер ООО EOS Group, работающего в Агдамском промышленном парке, Рамин Бахманли.

По его словам, курсы для жителей будут организованы за счет компании: "ООО EOS Group работает в Агдамском промышленном парке уже почти год. В настоящее время на предприятии работает более 60 сотрудников, 50 из которых бывшие вынужденные переселенцы из Агдамского района. Несколько из них - местные жители Агдама, переехавшие в Сарыджалы и Кенгерли”.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğdamdakı sənaye müəssisələri rayona köçürülən sakinlər üçün kurslar təşkil edəcəklər

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