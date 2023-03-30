В Эр-Рияде пройдет первое заседание Совместного делового совета Азербайджан-Саудовская Аравия

В ближайшее время в Эр-Рияде пройдет первое заседание Совместного делового совета Азербайджан-Саудовская Аравия.

В ближайшее время в Эр-Рияде пройдет первое заседание Совместного делового совета Азербайджан-Саудовская Аравия.

Как сообщает Report, об этом говорилось в ходе онлайн-встречи между председателем правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при министерстве экономики Орханом Мамедовым и замминистра по международным отношениям министерства инвестиций Саудовской Аравии Мохаммадом Аль-Хаснахом.

На встрече состоялся обмен мнениями о развитии сотрудничества в рамках азербайджано-саудовской рабочей группы, планируемом визите представителей KOBIA и азербайджанских бизнесменов в Саудовскую Аравию, а также возможностях расширения сотрудничества между бизнес-кругами обеих стран.