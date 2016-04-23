Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Производство одежды в Азербайджане сократилось на 14% и за январь-март 2016 года составило 9 232,5 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, за указанный период производство кожаных изделий и обуви сократилось на 78,1% - до 1 225,2 тыс. манатов.

За первый квартал 2016 года произведено 8,2 тыс. пар обуви с кожаным верхом, что на 79,7% меньше аналогичного показателя за прошлый год.

За отчетный период производство костюмов и комплектов для мужчин в стране сократилось на 725 единиц, верхнего трикотажа - на 33%, составив 21 тыс. В то же время наблюдается рост производства носков и нижнего трикотажа. Так, в первом квартале в стране произведено 377 тыс. пар носков и 93,2 тыс. единиц нижнего трикотажа.

За этот период произведено текстиля, одежды, кожи и кожаных изделий, обуви на общую сумму 20,0 млн. манатов, по сравнению с январем-мартом 2015 года наблюдается рост объемов производства текстильной промышленности в 3,2 раза.