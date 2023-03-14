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Производство меда увеличилось почти на 10% в Азербайджане

Производство меда увеличилось почти на 10% в Азербайджане В 2022 году в Азербайджане было произведено 7 445,9 тонн меда.
Бизнес
14 марта 2023 г. 15:46
Производство меда увеличилось почти на 10% в Азербайджане

В 2022 году в Азербайджане было произведено 7 445,9 тонн меда.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 9,45% больше, чем в 2021 году.

В прошлом году мед производился в 32 933 хозяйствах, в которых имеется 656,1 тыс. пчелиных колоний. Это на 1,2% меньше м на 4,9% больше, чем в предыдущем году, соответственно.

Кроме того, за последний год производство воска в стране увеличилось на 0,9% до 174,1 тонн, прополиса - на 22,4% до 19,1 тонн, пыльцы - на 31,5% до 23,4 тонн, маточного молочка - на 76% до 379,1 кг.

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