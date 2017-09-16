Производство легковых автомобилей в Азербайджане резко сократилось

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ За январь-август этого года в Азербайджане произведено всего 30 единиц легковых автомобилей.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, это на 74,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последний год производство грузовых автомобилей снизилось на 98,9%, до 4 единиц.

За отчетный период общая стоимость производства машин и оборудования, прочих транспортных средств, автомобилей, прицепов и полуприцепов составила 169,4 млн манатов. По сравнению с январем-августом прошлого года, производство машин и оборудования увеличилось на 32,4%, прочих транспортных средств - 23,7%.

За 8 месяцев производство фонтанных арматур выросло на 91,6%, штанговых скважинных насосов - 11,2%, коммунальных машин специального назначения - 98,6%, тракторов - 50,3%.