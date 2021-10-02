Производство автомобилей Toyota Motor сократилось на 16%

В августе этого года глобальное производство автомобилей японского автопроизводителя Toyota Motor упало на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 531 тыс. 448.

В августе этого года глобальное производство автомобилей японского автопроизводителя Toyota Motor упало на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 531 тыс. 448.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Согласно информации, сокращение производства, наблюдаемое впервые за последний год, было вызвано дефицитом деталей и отсутствием поставок полупроводниковых чипов.

За отчетный период объем производства Toyota Motor на заводах в Японии составил 185 тыс. 726 автомобилей (на 8,4% меньше в годовом исчислении), а за рубежом - 345 тыс. 722 (на 19,9% меньше).

Кроме того, компания сократила глобальную цель производства на март 2022 года с объявленных ранее 9,3 млн до 9 млн.