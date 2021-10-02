О нас
Report Georgia
Аудио новости

Производство автомобилей Toyota Motor сократилось на 16%

Производство автомобилей Toyota Motor сократилось на 16% В августе этого года глобальное производство автомобилей японского автопроизводителя Toyota Motor упало на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 531 тыс. 448.
Бизнес
2 октября 2021 г. 12:03
Производство автомобилей Toyota Motor сократилось на 16%

В августе этого года глобальное производство автомобилей японского автопроизводителя Toyota Motor упало на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 531 тыс. 448.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Согласно информации, сокращение производства, наблюдаемое впервые за последний год, было вызвано дефицитом деталей и отсутствием поставок полупроводниковых чипов.

За отчетный период объем производства Toyota Motor на заводах в Японии составил 185 тыс. 726 автомобилей (на 8,4% меньше в годовом исчислении), а за рубежом - 345 тыс. 722 (на 19,9% меньше).

Кроме того, компания сократила глобальную цель производства на март 2022 года с объявленных ранее 9,3 млн до 9 млн.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Toyota Motor's car production falls by over 16%
Версия на азербайджанском языке “Toyota Motor”un avtomobil istehsalı 16 %-dən çox azalıb

Экслюзивные новости

Кадровые перестановки в институтах НАНА
Кадровые перестановки в институтах НАНА
1 октября 2021 г. 23:27
Депутат Верховной Рады: Рассматриваемое соглашение о сотрудничестве с Турцией можно предпринять и в отношениях с Азербайджаном
Депутат Верховной Рады: "Рассматриваемое соглашение о сотрудничестве с Турцией можно предпринять и в отношениях с Азербайджаном"
1 октября 2021 г. 17:00
Назначен новый гендиректор издательства Азербайджан
Назначен новый гендиректор издательства "Азербайджан"
1 октября 2021 г. 16:20
Посол: Азербайджан - самый важный экономический партнер Германии на Южном Кавказе
Посол: Азербайджан - самый важный экономический партнер Германии на Южном Кавказе
1 октября 2021 г. 14:00
Педиатры о причинах распространения вируса среди детей
Педиатры о причинах распространения вируса среди детей
30 сентября 2021 г. 14:38
Проверка COVID-паспортов стала причиной столпотворения у входа в вузы
Проверка COVID-паспортов стала причиной столпотворения у входа в вузы
29 сентября 2021 г. 18:17
Посол Германии: Сточные воды Еревана загрязняют реку Араз
Посол Германии: Сточные воды Еревана загрязняют реку Араз
29 сентября 2021 г. 13:36
Советник Эрдогана: Победа в Карабахской войне показала силу армии Азербайджана
Советник Эрдогана: Победа в Карабахской войне показала силу армии Азербайджана
28 сентября 2021 г. 00:12
В память о героях…  
ФотоВ память о героях…  
27 сентября 2021 г. 15:30
Украинские эксперты и журналисты выступили с заявлением в связи с годовщиной Отечественной войны
Украинские эксперты и журналисты выступили с заявлением в связи с годовщиной Отечественной войны
27 сентября 2021 г. 11:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi