Производители шоколада Lindt & Sprungli и Mondelez International уходят из России

Швейцарская компания Lindt Sprungli сообщила, что приостановит поставки продукции в Россию и закроет все российские магазины. При этом в компании пообещали поддерживать своих сотрудников.

Швейцарская компания Lindt & Sprungli сообщила, что приостановит поставки продукции в Россию и закроет все российские магазины. При этом в компании пообещали поддерживать своих сотрудников.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, также американская компания Mondelez International (марка шоколада Alpen Gold, Milka, Oreo) заявила о том, что свернет все капитальные вложения в РФ и сократит расходы на рекламу.

Швейцарская компания Lindt & Spruengli AG — крупный производитель премиального шоколада, который выпускает продукцию на 11 фабриках в Европе и США. В России работают девять магазинов Lindt.

Mondelez International, владеющая такими брендами шоколада, как Oreo, Alpen Gold, Cadbury, Milka, Toblerone, Barny, Halls, работает более чем в 150 странах, в РФ — свыше 20 лет. Компании принадлежат три завода во Владимирской и Новгородской областях.