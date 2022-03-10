О нас
Аудио новости

Производители шоколада Lindt & Sprungli и Mondelez International уходят из России

Производители шоколада Lindt & Sprungli и Mondelez International уходят из России Швейцарская компания Lindt Sprungli сообщила, что приостановит поставки продукции в Россию и закроет все российские магазины. При этом в компании пообещали поддерживать своих сотрудников.
Бизнес
10 марта 2022 г. 10:29
Производители шоколада Lindt & Sprungli и Mondelez International уходят из России

Швейцарская компания Lindt & Sprungli сообщила, что приостановит поставки продукции в Россию и закроет все российские магазины. При этом в компании пообещали поддерживать своих сотрудников.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, также американская компания Mondelez International (марка шоколада Alpen Gold, Milka, Oreo) заявила о том, что свернет все капитальные вложения в РФ и сократит расходы на рекламу.

Швейцарская компания Lindt & Spruengli AG — крупный производитель премиального шоколада, который выпускает продукцию на 11 фабриках в Европе и США. В России работают девять магазинов Lindt.

Mondelez International, владеющая такими брендами шоколада, как Oreo, Alpen Gold, Cadbury, Milka, Toblerone, Barny, Halls, работает более чем в 150 странах, в РФ — свыше 20 лет. Компании принадлежат три завода во Владимирской и Новгородской областях.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Lindt & Sprungli, Mondelez International leave Russia

Самое важное

Обнародовано количество произошедших на освобожденных территориях пожаров
Обнародовано количество произошедших на освобожденных территориях пожаров
9 марта 2022 г. 19:16
МО: По позициям незаконных армянских формирований наносятся точные удары
МО: По позициям незаконных армянских формирований наносятся точные удары
9 марта 2022 г. 11:30
В Баку женщина ударила ножом мужа в отделении полиции
В Баку женщина ударила ножом мужа в отделении полиции
9 марта 2022 г. 02:06
Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 8 Марта
Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 8 Марта
7 марта 2022 г. 21:08
Президент наградил женщин Азербайджана
Президент наградил женщин Азербайджана
7 марта 2022 г. 11:54
Позиции азербайджанской армии за сутки подверглись обстрелу более 20 раз
Позиции азербайджанской армии за сутки подверглись обстрелу более 20 раз
7 марта 2022 г. 10:01
В Нефтчалинском районе Азербайджана смешались воды Каспия и Куры
ФотоВ Нефтчалинском районе Азербайджана смешались воды Каспия и Куры
7 марта 2022 г. 08:37
Медработникам, проявившим самоотверженность во время Отечественной войны присвоят звания Ветеран войны
Медработникам, проявившим самоотверженность во время Отечественной войны присвоят звания "Ветеран войны"
6 марта 2022 г. 19:45
В Габале задержана женщина, подозреваемая в жестоком убийстве молодой девушки
В Габале задержана женщина, подозреваемая в жестоком убийстве молодой девушки
6 марта 2022 г. 18:49
Путин назвал условия для приостановки боевых действий в Украине
Путин назвал условия для приостановки боевых действий в Украине
6 марта 2022 г. 17:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi