Производители молочной продукции Латвии намерены выйти на азербайджанский рынок

Латвийские производители молочных продуктов выступили с презентацией в Баку.

Как сообщает Report, мероприятие прошло при участии посла Латвии в Азербайджане Дайниса Гаранчса.

Посол отметил, что представители шести компаний находятся в Баку с целью изучения возможностей азербайджанского рынка молочных продуктов и выхода на данный рынок.

"В рамках мероприятия планируется проведение семинара. Мы надеемся, что латвийские продукты понравятся азербайджанским потребителям", - сказал он.