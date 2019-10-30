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Производители молочной продукции Латвии намерены выйти на азербайджанский рынок

Производители Латвии хотят выйти на рынок Азербайджана

Латвийские производители молочных продуктов выступили с презентацией в Баку.

Как сообщает Report, мероприятие прошло при участии посла Латвии в Азербайджане Дайниса Гаранчса.

Посол отметил, что представители шести компаний находятся в Баку с целью изучения возможностей азербайджанского рынка молочных продуктов и выхода на данный рынок.

"В рамках мероприятия планируется проведение семинара. Мы надеемся, что латвийские продукты понравятся азербайджанским потребителям", - сказал он.

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