Производители полиэтиленовых пакетов получили предупреждение

На встрече была обсуждена ситуация на товарном рынке в связи с данным вопросом

В целях обсуждения текущей ситуации, связанно с запретом продажи и выдачи потребителям полиэтиленовых пакетов толщиной до 15 мкм, а также пластиковых трубочек, вилок, ножей, тарелок и стаканов, предназначенных для одноразового использования, в объектах общественного питания и услуг, в Государственной службе по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики состоялась встреча с руководителями крупных производителей полиэтиленовых пакетов и торговых сетей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госслужбу.

”На встрече была обсуждена ситуация на товарном рынке в связи с данным вопросом, выслушаны предложения предпринимателей и разъяснены требования законодательства, а в случае выявления нарушений закона будут приняты серьезные меры", - говорится в сообщении.

Кроме того, на телефонные номера предпринимателей, осуществляющих импорт полиэтиленовых пакетов, со стороны Государственной службы также были направлены SMS, информирующие об этом.

Государственная служба призывает хозяйствующие субъекты строго соблюдать требования законодательства.