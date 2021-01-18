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Производители полиэтиленовых пакетов получили предупреждение

Производители полиэтиленовых пакетов получили предупреждение На встрече была обсуждена ситуация на товарном рынке в связи с данным вопросом
Бизнес
18 января 2021 г. 11:57
Производители полиэтиленовых пакетов получили предупреждение

В целях обсуждения текущей ситуации, связанно с запретом продажи и выдачи потребителям полиэтиленовых пакетов толщиной до 15 мкм, а также пластиковых трубочек, вилок, ножей, тарелок и стаканов, предназначенных для одноразового использования, в объектах общественного питания и услуг, в Государственной службе по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики состоялась встреча с руководителями крупных производителей полиэтиленовых пакетов и торговых сетей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госслужбу.

”На встрече была обсуждена ситуация на товарном рынке в связи с данным вопросом, выслушаны предложения предпринимателей и разъяснены требования законодательства, а в случае выявления нарушений закона будут приняты серьезные меры", - говорится в сообщении.

Кроме того, на телефонные номера предпринимателей, осуществляющих импорт полиэтиленовых пакетов, со стороны Государственной службы также были направлены SMS, информирующие об этом.

Государственная служба призывает хозяйствующие субъекты строго соблюдать требования законодательства.

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Версия на азербайджанском языке Polietilen torba istehsalçılarına xəbərdarlıq edilib

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