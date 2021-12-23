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Производитель золота в Азербайджане приобрел 14%-ный пакет акций канадской компании

Производитель золота в Азербайджане приобрел 14%-ный пакет акций канадской компании Anglo Asian Mining plc, занимающийся производством золота, меди и серебра в Азербайджане, приобрел 14,18% обыкновенных акций, эмитированных канадской компанией по разведке полезных ископаемых Libero Copper Gold Corporation (Libero).
Бизнес
23 декабря 2021 г. 14:56
Производитель золота в Азербайджане приобрел 14%-ный пакет акций канадской компании

Anglo Asian Mining plc, занимающийся производством золота, меди и серебра в Азербайджане, приобрел 14,18% обыкновенных акций, эмитированных канадской компанией по разведке полезных ископаемых Libero Copper & Gold Corporation (Libero).

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

По информации, компания приобрела 5,6 млн акций Libero на общую сумму 2,8 миллиона долларов США по 0,5 доллара США за акцию.

Anglo-Asian Mining осуществляет добычу золота в Азербайджане в рамках договора типа PSA (О долевом распределении добычи), подписанного 21 августа 1997 года. В договоре доля Азербайджана составляет 51%, британской компании Anglo Asian Mining Plc. - 49%. Первая добыча золота на месторождении "Гедабек" началась в 2009 году.

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Версия на английском языке Gold producer in Azerbaijan buys 14% stake in Canadian company
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qızıl istehsalçısı Kanada şirkətinin 14 %-lik səhm paketini alıb

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