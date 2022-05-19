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Производитель "Боржоми" безвозмездно передаст контроль в компании правительству Грузии

Производитель "Боржоми" безвозмездно передаст контроль в компании правительству Грузии Компания-производитель минеральной воды IDS Borjomi International, принадлежащая российской структуре "Альфа-групп", готова безвозмездно передать правительству Грузии контрольный пакет акций.
Бизнес
19 мая 2022 г. 16:17
Производитель Боржоми безвозмездно передаст контроль в компании правительству Грузии

Компания-производитель минеральной воды IDS Borjomi International, принадлежащая российской структуре "Альфа-групп", готова безвозмездно передать правительству Грузии контрольный пакет акций.

Как передает Report cо ccылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении компании.

"IDS Borjomi International сегодня заявляет, что после переговоров с правительством Грузии официально предложит правительству Грузии безвозмездную передачу доли. Этот шаг даст правительству Грузии возможность участвовать в управлении международной компанией", - говорится в сообщении IDS Borjomi International.

Это решение также позволяет возобновить производство и сохранить рабочие места на заводах фирмы IDS Borjomi Georgia.

В конце апреля IDS Borjomi Georgia распространила заявление о приостановке работы двух своих предприятий по розливу минеральной воды. Компания оказалась в сложной ситуации после начала боевых действий в Украине. Некоторые страны отказались закупать у компании минводу по политическим причинам. Основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман был внесен в санкционный список. Непростая ситуация на основных рынках сбыта усугубилась ограниченным доступом к банковским счетам. Из-за этого IDS Borjomi Georgia лишилась возможности получать валютную выручку и рассчитываться с кредиторами.

IDS Borjomi International основана в 2002 году и объединяет предприятия по производству бутилированной минеральной воды в Грузии, России и Украине. Продукция экспортируется более чем в 40 стран мира. Структура "Альфа-групп" владеет контрольным пакетом IDS Borjomi International (55,8%), который приобрела у наследников грузинского бизнесмена Бадри Патаркацишвили в 2013 году.

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