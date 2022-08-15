Произведено временное назначение в руководстве ”Азертерминалкомплекса"

Временное исполнение обязанностей директора Объединения “Азертерминалкомплекс” Государственного таможенного комитета (ГТК) поручено генерал-майору Кянану Ашурлу.

Временное исполнение обязанностей директора Объединения “Азертерминалкомплекс” Государственного таможенного комитета (ГТК) поручено генерал-майору Кянану Ашурлу.

Об этом Report сообщил глава Управления по связям с прессой и общественностью ГТК Натиг Ахундов.

По его словам, соответствующее распоряжение подписал первый заместитель председателя и временно исполняющий обязанности председателя ГТК Шахин Багиров.

Согласно приказу, К.Ашурлу также назначен заместителем директора "Азертерминалкомплекса". До конца 2019 года он занимал должность начальника Бакинского регионального центра МЧС.