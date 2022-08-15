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Произведено временное назначение в руководстве ”Азертерминалкомплекса"

Произведено временное назначение в руководстве ”Азертерминалкомплекса" Временное исполнение обязанностей директора Объединения “Азертерминалкомплекс” Государственного таможенного комитета (ГТК) поручено генерал-майору Кянану Ашурлу.
Бизнес
15 августа 2022 г. 16:28
Произведено временное назначение в руководстве ”Азертерминалкомплекса
Report.az

Временное исполнение обязанностей директора Объединения “Азертерминалкомплекс” Государственного таможенного комитета (ГТК) поручено генерал-майору Кянану Ашурлу.

Об этом Report сообщил глава Управления по связям с прессой и общественностью ГТК Натиг Ахундов.

По его словам, соответствующее распоряжение подписал первый заместитель председателя и временно исполняющий обязанности председателя ГТК Шахин Багиров.

Согласно приказу, К.Ашурлу также назначен заместителем директора "Азертерминалкомплекса". До конца 2019 года он занимал должность начальника Бакинского регионального центра МЧС.

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Версия на азербайджанском языке “Azərterminalkompleks”in rəhbərliyinə müvəqqəti təyinat olub

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