Произведенная в Агдаме обувь впервые экспортирована в Казахстан

Произведенная в Агдаме обувь впервые экспортирована в Казахстан

Обувная продукция, произведенная в Агдамском промпарке, впервые отправлена на экспорт в Казахстан.

Как передает корреспондент Report, об этом сообщили журналистам во время медиатура, организованного в Агдамский промышленный парк.

Сегодня резидент Агдамского промышленного парка, компания "Bafco Invest", оснащенная самым современным оборудованием немецкой компании "Desma", отправила в Казахстан 5 тысяч пар специальной защитной и полиуретановой обуви.

Продукция, изготовленная с использованием оборудования с высокими технологическими характеристиками, соответствует международным стандартам качества. Отмечается, что годовая производственная мощность "Bafco Invest" составляет 510 тысяч пар обуви. На предприятии обеспечены постоянной работой 67 человек.