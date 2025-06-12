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Произведенная в Агдаме обувь впервые экспортирована в Казахстан

Произведенная в Агдаме обувь впервые экспортирована в Казахстан Произведенная в Агдаме обувь впервые экспортирована в Казахстан
Бизнес
12 июня 2025 г. 14:23
Произведенная в Агдаме обувь впервые экспортирована в Казахстан

Обувная продукция, произведенная в Агдамском промпарке, впервые отправлена на экспорт в Казахстан.

Как передает корреспондент Report, об этом сообщили журналистам во время медиатура, организованного в Агдамский промышленный парк.

Сегодня резидент Агдамского промышленного парка, компания "Bafco Invest", оснащенная самым современным оборудованием немецкой компании "Desma", отправила в Казахстан 5 тысяч пар специальной защитной и полиуретановой обуви.

Продукция, изготовленная с использованием оборудования с высокими технологическими характеристиками, соответствует международным стандартам качества. Отмечается, что годовая производственная мощность "Bafco Invest" составляет 510 тысяч пар обуви. На предприятии обеспечены постоянной работой 67 человек.

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Версия на английском языке ФотоShoes produced in Aghdam exported to Kazakhstan for first time
Версия на азербайджанском языке ФотоAğdamda istehsal olunan ayaqqabılar ilk dəfə Qazaxıstana ixrac edilib

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