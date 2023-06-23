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Произошла временная задержка вылетов нескольких международных рейсов AZAL

Произошла временная задержка вылетов нескольких международных рейсов AZAL В связи с продолжающимися неблагоприятными погодными условиями на территории республики и изменением графика полетов в Нахчыван возникла временная задержка вылетов нескольких международных рейсов «Азербайджанских Авиалиний».
Бизнес
23 июня 2023 г. 01:42
Произошла временная задержка вылетов нескольких международных рейсов AZAL

В связи с продолжающимися неблагоприятными погодными условиями на территории республики и изменением графика полетов в Нахчыван возникла временная задержка вылетов нескольких международных рейсов "Азербайджанских Авиалиний".

Об этом Report сообщили в пресс-службе AZAL.

Ниже представлен график изменений в вылетах рейсов, запланированных на 23 июня:

- Рейс AHY181/182 по маршруту Баку-Домодедово, запланированный на 09:00, будет выполнен в 11:00. Время задержки составит 2 часа.

- Рейс AHY109/110 по маршруту Баку-Прага-Баку, запланированный на 07:00, будет выполнен в 11:00. Время задержки составит 4 часа.

- Рейс AHY9223/9224 по маршруту Баку-Тбилиси-Баку, запланированный на 09:30, будет выполнен в 11:00. Время задержки составит полтора часа.

- Рейс AHY125/126 по маршруту Баку-Анталья-Баку, запланированный в 14:20, будет выполнен в 15:50. Время задержки составит полтора часа.

Авиакомпания предпринимает все необходимые меры для минимизации неудобств, которые могут возникнуть в результате задержки рейсов, и обеспечения комфорта пассажиров во время ожидания.

Пассажиры отложенных рейсов могут получить актуальную информацию через официальные страницы авиакомпании в социальных сетях и средствах массовой информации, а также обратившись по электронной почте на адрес [email protected].

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Версия на азербайджанском языке AZAL-ın bəzi beynəlxalq reyslərinda müvəqqəti gecikmə yaranıb

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