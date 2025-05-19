Программа развития Азада Мирзаджанзаде открыта для идей в любой области

Программа развития Азада Мирзаджанзаде открыта для идей в любой области

Программа развития Азада Мирзаджанзаде является одной из важнейших инициатив последних лет, целью является поддержать развитие и реализацию новых проектов в различных сферах. Первый конкурс успешно завершен, в настоящее время продолжается прием заявок для второго конкурса.

Координатор программы Лейла Сеидзаде в интервью Report подробно рассказала о проекте.

– Лейла ханум, какова основная идея Программы развития Азада Мирзаджанзаде?

– Основная идея и общая цель программы – внести вклад в развитие человеческого капитала. Потому что эта тема сейчас актуальна и приоритетна как для нашей страны, так и для всего мира. Не случайно президент Ильхам Алиев в своих заявлениях неоднократно подчеркивал приоритетность развития человеческого капитала. Программа помогает выявить и поддержать талантливых людей с инновационным и творчески-критическим мышлением.

– В первом конкурсе было шесть победителей, они получили финансовую и экспертную поддержку. Как вы оцениваете итоги прошедшего конкурса?

– Знаете, иногда подход к таким программам бывает формальным. Люди могут подумать, что эта программа, как и многие другие, реализуется для просто "заполнения квоты". Но я с полной уверенностью могу сказать, что каждый из 6 победителей полностью соответствовал целям и принципам нашего проекта. По происшествии времени мы продолжаем убеждаться, что выбор был верным. Победители и их проекты оправдывают выделенное им финансирование.

Помимо финансовой поддержки, проекты получают постоянную экспертную поддержку. Обмен опытом с экспертами, консультации играют существенную роль в совершенствовании проектов. В целом, этот этап и его реализацию можно считать очень успешными.

– На что больше всего организаторы обращают внимание при отборе участников на конкурс?

– Наша программа, по сути, нестандартная. В этой связи и критерии нестандартные. Мы обращаем внимание не на слова, а на действия. Речь идет о реализации проекта. Несомненно, здесь также важны профессионализм, подход, видение участника. Другой момент заключается в том, что представленные проекты должны служить общему благу.

Также хочу сказать, что один из основных принципов программы – отсутствие каких-либо ограничений по теме проекта. Принимаются и оцениваются идеи в любой области.

– Один из победителей конкурса говорил в интервью, что в рамках проекта на высоком уровне была организована программа наставничества. Расскажите подробнее об этой программе.

– Да, вы правильно отметили, что программа также обеспечивает специальную наставническую поддержку для проектов-победителей. В качестве наставников выступают выпускники Азада Мирзаджанзаде. В течение примерно месяца организуются как индивидуальные встречи между победителями и наставниками, так и общие встречи-семинары. Безусловно, обмен мнениями и опытом на этих встречах очень ценен для победителей. Встречи проводятся на протяжении месяца, однако победители и наставники продолжают поддерживать связь и далее.

– В рамках конкурса также организуются тренинги, способствующие как профессиональному, так и личностному развитию участников. А как готовятся эти тренинги?

– Тренинги в Программе развития Азада Мирзаджанзаде и подход к ним отличаются от других аналогичных программ. Мы не планируем тренинги заранее. Сначала выбираем победителей и анализируем области, которые охватывают их проекты, интересы, принципы проектов и пр. Только после этого мы приступаем к подготовке тренингов с учетом этих направлений.

– Расскажите о дальнейших целях программы. Каковы планы на будущее? Планируете ли вы расширить программу?

– Конечно, планов много. В 2023 году мы были просто пилотным проектом, сейчас мы в формате полномасштабного проекта. Как я уже отмечала, с первого дня мы принимали проекты по всем направлениям. Возможно, да, в будущем мы будем работать и с частным сектором. Например, изначально это могут быть небольшие проекты – тренинги по развитию человеческого капитала и т.д.

Мы также рассматриваем возможность увеличения числа победителей. Потому что поступает действительно множество успешных проектов. В 2024 году мы выбрали 6 победителей, в этом году их будет 10.

– Лейла ханум, есть ли среди реализованных в рамках программы какой-либо особенный проект, который впечатлил вас?

– С большой гордостью могу сказать, что каждый из 6 победителей успешно и должным образом реализовал свой проект. Я не могу выделить какой-либо конкретный проект. Каждый победитель подошел к делу крайне ответственно, нашел проблемы и сосредоточился на их решении. Например, у нас был проект из Газаха: на тот момент в Газахе не было ни одной художественной школы или курсов. Автор идеи вышла замуж и переехала из Баку в Газах, она сама художница. Благодаря этой программе она открыла первую художественную школу в Газахе.

Когда проект и его реализация служат обществу, это значит, что Программа развития Азада Мирзаджанзаде достигла своей цели. Безусловно, это нас радует.