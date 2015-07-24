​Прогноз: Стоимость унции золота может упасть ниже 1000 долларов

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ В последние дни стоимость золота за счет преобладания на рынке продаж снизилась с уровня поддержки в 1 150 долларов/унция до отметки 1 100 долларов/унция. Технический аналитик французского банка BNP Paribas Николя Ганне считает, что вероятность снижения стоимости золота, пробившего отметку 1 150 долларов/унция, до 1 050 и 1 000 долларов/унция в ближайшее время высока.

Отметим, что в последний раз золото продавалось по цене 1 100 долларов/унция 15 марта 2010 года. Пика цена на золото достигла 29 августа 2011 года - 1911 долларов/унция. На сегодняшний день золото продается по цене на 800 долларов, или 42% ниже своей максимальной исторической отметки.

Основной причиной снижения цен на золото являются ожидания повышения учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. Повышение учетной ставки станет причиной притока мировых финансовых средств в государственные облигации США, что приведет к снижению ликвидности на международных финансовых рынках. В итоге, наряду с золотом, прогнозируется снижение цен на другие драгоценные металлы и сырье.

Отметим, что рассчитываемый агентством Bloomberg индекс сырьевых активов опустился до минимального с 2002 года значения. Причиной является падение цен на августовские фьючерсы, то есть срочные контракты на нефть марки WTI ниже уровня 50 долларов/баррель, резкое падение золота и драгоценных металлов. Аналитик американской компании Precious Metals & Mineral Fund Дэн Денбоу сообщил, что цикл роста сырьевых активов завершился: "В настоящее время предложение превышает спрос, основной причиной чего является замедление экономики Китая".

Куиси Кросби из финансовой компании Prudential отмечает, что спрос со стороны Китая на протяжении последнего десятилетия был причиной роста цен на сырье: "Сейчас слабые темпы роста ВВП в Китае способствуют снижению цен".