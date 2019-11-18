Morgan Stanley: Темпы роста мировой экономики восстановятся в начале 2020 года

Ослабление торговой напряженности и монетарной политики может привести к восстановлению темпов роста глобальной экономики в I квартале следующего года.

Как передает Report, согласно прогнозам экономистов Morgan Stanley, это будет уже третьим циклом восстановления за последние 10 лет.

Причем, по их данным, стимулировать будут развивающиеся рынки. Нисходящий тренд отмечается на протяжении уже почти двух лет. Однако риски ухудшения ВВП все же остаются. К ним можно отнести возможное введение торговых пошлин, а также рост корпоративного кредитования в США и неопределенность вокруг президентских выборов в этой стране в 2020 году.

Если же администрация Дональда Трампа решится на очередные тарифы на китайские товары в декабре, то тогда темпы роста экономики продолжат снижаться и в том же месяце. Следовательно, восстановления можно будет ожидать лишь в III квартале следующего года.