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Профсоюз Samsung объявил бессрочную забастовку

Профсоюз Samsung объявил бессрочную забастовку National Samsung Electronics Union (NSEU) - профсоюз работников южнокорейской Samsung Electronics - объявил бессрочную всеобщую забастовку.
Бизнес
10 июля 2024 г. 12:42
Профсоюз Samsung объявил бессрочную забастовку

National Samsung Electronics Union (NSEU) - профсоюз работников южнокорейской Samsung Electronics - объявил бессрочную всеобщую забастовку.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет Financial Times.

"Нужно это пройти. Мы сможем победить, если просто не будем выходить на работу", - цитирует газета заявление NSEU, объединяющего около 30 тыс. человек.

Более 6,5 тыс. сотрудников Samsung вышли на трехдневную забастовку в понедельник, требуя уважения труда, а также увеличения отпусков и улучшения системы премирования.

По данным профсоюза, она вызвала перебои в производственной деятельности Samsung. Сама компания это отрицает.

Работники Samsung также провели забастовку 7 июня. Она стала первой в истории компании.

На прошлой неделе Samsung предварительно отчиталась об увеличении выручки во втором квартале на 22-25%. В первом квартале она выросла на 13%.

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Версия на английском языке Samsung Electronics workers announce ‘indefinite’ strike

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