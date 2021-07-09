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Профессор Корейского вуза: Создание новых экономических районов привлечет инвестиции в освобожденные земли Азербайджана

Профессор Корейского вуза: Создание новых экономических районов привлечет инвестиции в освобожденные земли Азербайджана Создание новых экономических регионов говорит о том, что термин “Нагорный Карабах” канул в лету.
Бизнес
9 июля 2021 г. 16:45
Профессор Корейского вуза: Создание новых экономических районов привлечет инвестиции в освобожденные земли Азербайджана

Создание новых экономических регионов говорит о том, что термин “Нагорный Карабах” канул в лету.

Об этом, комментируя создание в Азербайджане новых экономических районов, сказал Report профессор Университета Регионоведения Хангуг (Южная Корея) Ровшан Ибрагимов.

Эксперт отметил, что появление двух новых экономических районов Карабах и Восточный Зангезур полностью отвечает историческим факторам, а также имеет не только важное политическое значение, но и раскроет экономический потенциал этих территорий.

“Кроме того, в целом, экономические границы по деятельности совпадают. А создание двух новых экономических зон, в которые вошли освобожденные от оккупации районы, говорит о том, что они впервые с момента обретения независимости Азербайджаном будут введены в хозяйство страны”.

Говоря о перспективе развития этих регионов после создания новых экономических районов, Р. Ибрагимов добавил: “С точки зрения общей экономической политики Азербайджана, вне всякого сомнения на данный момент для регионов страны наблюдается тенденция к самообеспеченности, как можно меньшей зависимости от прямых субсидий из госбюджета.

Помимо этого, проводятся работы для того, чтобы эти районы привлекали внутренние и зарубежные инвестиции. И с этой точки зрения, подобное разделение на новые экономические районы способствует привлечению инвестиций, поскольку это будут целостные инвестиции, когда возможно будет производить общую продукцию”

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