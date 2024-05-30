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Проект изменений в законодательство о конкуренции будет готов раньше установленного срока

Проект изменений в законодательство о конкуренции будет готов раньше установленного срока Проект изменений в законодательство Азербайджана о конкуренции будет готов к концу августа – началу сентября.
Бизнес
30 мая 2024 г. 12:34
Проект изменений в законодательство о конкуренции будет готов раньше установленного срока

Проект изменений в законодательство Азербайджана о конкуренции будет готов к концу августа – началу сентября.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель начальника Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком Джафар Бабаев на заседании Рабочей группы по эффективности товарного рынка и конкуренции.

"Хотя у нас есть время до 1 ноября, мы планируем завершить работу раньше установленного срока", - сказал он.

Кроме того, по словам Бабаева, до конца июня планируется подготовить предложения по изменениям, касающимся инноваций и государственных закупок.

"Затем эти предложения будут представлены в Милли Меджлис. В частности изменения касаются обеспечения прозрачности в контрактах и стимулирования компаний в вопросе применения инновационных решений", - добавил Бабаев.

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