Проект Buglance стал финалистом в категории "Бизнес стартапов года" в Gulf Capital SME Awards 2019.

Как сообщает Report, основатель и генеральный директор Buglance Тогрул Самед также стал финалистом в номинации "Предприниматель Года".

Свыше 300 предпринимателей и лидеров малого и среднего бизнеса зарегистрировались для участия в 7-м выпуске премии, в результате чего 86 компаний вошли в окончательный список по 16 категориям. Каждая из этих 86 компаний теперь перейдет к финальной стадии судейства, которая включает в себя презентацию независимой коллегии из более чем 30 судей, представляющих наиболее успешные глобальные и региональные предприятия, заинтересованные правительственные учреждения и влиятельных лиц.

Кроме того, награды проходят независимую аудиторскую проверку глобальной консультативной фирмой Grant Thornton, чтобы обеспечить наивысшую степень доверия к любой программе награждения в регионе. Награды организованы MEED при сотрудничестве с партнером Gulf Capital с момента его основания в 2012 году для поощрения представителей МСП ОАЭ, лидеров бизнеса и предпринимателей за инновации, рост и успех.

"Стремление команды к совершенству, очевидно, принесло свои плоды. Мы рады, что получили такое признание со стороны MEED - самого надежного поставщика бизнес-аналитики в регионе. Это дает нам дополнительную мотивацию, чтобы продолжить инновационную деятельность и "взорвать" рынок, на котором мы находимся", - заявил Тогрул Самед.

Победители в 16 категориях будут объявлены на торжественной церемонии награждения, которая состоится в Ritz Carlton DIFC 15 сентября 2019 года.

Напомним, Buglance вошел в топ-10 лучших стартапов из 1000 стартапов по всему миру и был избран в центр акселерации Techstars, получив инвестиции в объеме 120 тыс. долларов. На сегодняшний день Buglance привлек 605 тыс. долларов.