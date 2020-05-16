Наверх

Продукция "Made in Azerbaijan" появилась на полках польских магазинов "Carrefour"

​Продукция "Made in Azerbaijan" появилась на полках польских магазинов

Продолжается работа по наращиванию объемов экспорта продукции ненефтяного сектора Азербайджана и продвижению продукции местного производства за рубежом. 

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства экономики. 

Так, по итогам исследований рынка и проведенных переговоров в трех супермаркетах "Carrefour" в Варшаве, и супермаркете "Carrefour" в Кельце были размещены стенды "Made in Azerbaijan". На стендах "Made in Azerbaijan" представлены вина азербайджанского производства, варенья, компоты, гранатовый сок, наршараб, салаты и чай. 

Кроме того, в торговых залах размещены рекламные баннеры, направляющие покупателей к стендам. Некоторая продукция азербайджанского производства расставлена на полках магазинов. Стенды будут находиться в магазинах в течение двух месяцев, однако в зависимости от показателей продаж продукции, этот срок может быть увеличен.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!