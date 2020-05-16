Продукция "Made in Azerbaijan" появилась на полках польских магазинов "Carrefour"

Продолжается работа по наращиванию объемов экспорта продукции ненефтяного сектора Азербайджана и продвижению продукции местного производства за рубежом.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства экономики.

Так, по итогам исследований рынка и проведенных переговоров в трех супермаркетах "Carrefour" в Варшаве, и супермаркете "Carrefour" в Кельце были размещены стенды "Made in Azerbaijan". На стендах "Made in Azerbaijan" представлены вина азербайджанского производства, варенья, компоты, гранатовый сок, наршараб, салаты и чай.

Кроме того, в торговых залах размещены рекламные баннеры, направляющие покупателей к стендам. Некоторая продукция азербайджанского производства расставлена на полках магазинов. Стенды будут находиться в магазинах в течение двух месяцев, однако в зависимости от показателей продаж продукции, этот срок может быть увеличен.