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Продукция ABAD предлагается покупателям на платформах Amazon и eBay

Продукция ABAD предлагается покупателям на платформах Amazon и eBay В рамках совместного сотрудничества публичного юридического лица ABAD (Центр упрощенной поддержки семейного бизнеса) и портала Azexport образцы декоративно-прикладного народного искусства Азербайджана представлены иностранным покупателям на международных
Бизнес
4 апреля 2022 г. 14:59
Продукция ABAD предлагается покупателям на платформах Amazon и eBay

В рамках совместного сотрудничества публичного юридического лица ABAD (Центр упрощенной поддержки семейного бизнеса) и портала Azexport образцы декоративно-прикладного народного искусства Азербайджана представлены иностранным покупателям на международных платформах электронной торговли Amazon и eBay.

Об этом Report сообщили в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.

Основная цель проекта - повысить экспортный потенциал продукции, созданной частными лицами – членами ABAD, а также содействовать продвижению образцов народного искусства Азербайджана в международной цифровой среде.

В настоящее время продажи на платформах Amazon и eBay осуществляются между сегментами "B2C" и "C2C", ввиду чего в портал интегрирована продукция, вес, габариты и разновидность которой соответствуют требованиям международных почтовых перевозок. Поэтапно планируется увеличить количество и ассортимент представленных товаров.

Публичное юридическое лицо ABAD осуществляет деятельность с целью развития микро, малого и среднего предпринимательства в стране. Программа поддержки ABAD включает в себя такие услуги как бизнес-планирование, маркетинг, тренинги, брендинг и дизайн, финансы и бухгалтерия, юридическая помощь, организация продаж и т. д.

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Версия на английском языке ABAD products introduced to int'l buyers on Amazon, eBay
Версия на азербайджанском языке “ABAD” məhsulları “Amazon” və “eBay”da beynəlxalq alıcılara təqdim olunub

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