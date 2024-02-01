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Продолжаются необходимые меры по развитию Свободной экономической зоны Алят

Продолжаются необходимые меры по развитию Свободной экономической зоны Алят Работы по обустройству новых территорий и обеспечению территориально-внешней и территориально-внутренней инфраструктуры в Свободной Экономической Зоне Алят (СЭЗ Алят) продолжаются.
Бизнес
1 февраля 2024 г. 10:00
Продолжаются необходимые меры по развитию Свободной экономической зоны Алят

Работы по обустройству новых территорий и обеспечению внешней и внутренней инфраструктуры в Свободной экономической зоне Алят (СЭЗ Алят) продолжаются.

В связи с этим, как и раньше, в целях обеспечения эффективной организации и должной координации работ, связанных с развитием территорий следующего этапа, выделенных для СЭЗ Алят, Указом президента Азербайджанской Республики была создана рабочая группа в составе представителей соответствующих государственных учреждений и организаций, а также Уполномоченной структуры СЭЗ Алят. Руководителем рабочей группы был назначен министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров.

Основной целью создания указанной рабочей группы является разработка Генерального плана территорий, выделенных для СЭЗ Алят и на основе этого, разработка и реализация проектов территориально-внешней и территориально-внутренней транспортной (железнодорожной и автомобильной) и инженерной (вода, газ, электричество, канализация и т. д.) инфраструктуры с участием соответствующих государственных учреждений и организаций.

Следует с уверенностью отметить, что создание и деятельность рабочей группы обеспечит более быстрое и эффективное развитие территорий, а также соответствующей инфраструктуры в СЭЗ Алят.

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Версия на азербайджанском языке Ələt Azad İqtisadi Zonasının inkişafı istiqamətində tədbirlər davam etdirilir
Версия на английском языке Development works are in progress in the Alat Free Economic Zone

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