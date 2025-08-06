Продлен срок подачи документа об аккредитации, выданного в иностранном государстве

Кабинет министров внес изменения в "Правила согласования деятельности по оценке соответствия органом оценки соответствия иностранного государства на территории Азербайджанской Республики", утвержденные постановлением от 30 мая 2014 года.

Кабинет министров внес изменения в "Правила согласования деятельности по оценке соответствия органа оценки соответствия иностранного государства на территории Азербайджанской Республики", утвержденные постановлением от 30 мая 2014 года.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Согласно постановлению, отныне решение о согласовании деятельности будет приниматься при условии действительности аккредитационного документа, выданного органу оценки соответствия в иностранном государстве, аттестат о согласовании деятельности будет оформлен и представлен обратившемуся учреждению в течение 2 рабочих дней.

Кроме того, в случае установления недействительности документа об аккредитации, выданного органу оценки соответствия иностранного государства, принимается решение об отказе в одобрении деятельности, копия которого в течение 2 рабочих дней направляется органу-заявителю.

До настоящего времени эти сроки составляли 1 день.