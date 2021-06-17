О нас
Report Georgia
Аудио новости

Продажи новых легковых автомобилей в ЕC выросли в 1,5 раза

Продажи новых легковых автомобилей в ЕC выросли в 1,5 раза Наибольший рост продемонстрировали Испания, Франция, Италия и Германия
Бизнес
17 июня 2021 г. 11:23
Продажи новых легковых автомобилей в ЕC выросли в 1,5 раза

Продажи новых легковых автомобилей в Европейском союзе (ЕС) в мае подскочили в 1,5 раза в годовом выражении, до 891,66 тысячи машин.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

Однако, как указывает ACEA, несмотря на такой сильный рост объем продаж в прошлом месяце был значительно ниже продаж докризисного мая 2019 года, когда автопроизводители продали 1,2 миллиона автомобилей.

"На национальных рынках наблюдался значительный рост объема продаж, при этом наибольший рост продемонстрировала Испания (2,8 раза). Три других ключевых автомобильных рынка ЕС также показали хорошие результаты в мае: Франция — рост на 46,4%, Италия — на 43% и Германия — на 37,2%.

В том числе, по данным ассоциации, продажи в Европе новых автомобилей французского автопроизводителя Stellantis (бывших Fiat и PSA) за месяц выросли в годовом выражении в 1,5 раза, Volkswagen Group — в 1,7 раза, группы Renault — на 22,5%.

Всего же за пять первых месяцев текущего года продажи новых легковых автомобилей в ЕС выросли по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 29,5%, до 4,3 миллиона. "Резкое снижение в первые два месяца 2021 года было нивелировано ростом продаж в марте, апреле и мае. Каждый из четырех основных рынков в этом году показал двузначный процентный рост: Италия (+62,8%), Франция (+50,1%), Испания (+40%) и Германия (+12,8%)", — поясняет организация.

Продажи новых автомобилей Lada в Евросоюзе в мае выросли на 11,5% в годовом выражении — до 146 машин, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

При этом за первые пять месяцев года показатель сократился по сравнению с показателем годичной давности на 25,1%, до 628 автомобилей.

В начале февраля ACEA выпустила прогноз, согласно которому продажи автомобилей в ЕС начнут восстанавливаться после вызванного коронавирусом кризиса и вырастут на 10% по итогам текущего года.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Азербайджан увеличил импорт ковров более чем наполовину
Азербайджан увеличил импорт ковров более чем наполовину
17 июня 2021 г. 10:23
eBay продаст свой корейский бизнес
eBay продаст свой корейский бизнес
16 июня 2021 г. 11:18
Министр: Зангезурский коридор увеличит транзитно-логистический потенциал региона
Министр: Зангезурский коридор увеличит транзитно-логистический потенциал региона
14 июня 2021 г. 17:45
Boeing продал большинство невостребованных в пандемию самолетов MAX
Boeing продал большинство невостребованных в пандемию самолетов MAX
14 июня 2021 г. 10:48
Tesla вновь будет принимать биткоины для оплаты
Tesla вновь будет принимать биткоины для оплаты
14 июня 2021 г. 10:23
US News & World Report оценил ситуацию с ведением бизнеса в Азербайджане
US News & World Report оценил ситуацию с ведением бизнеса в Азербайджане
12 июня 2021 г. 15:01
McDonald's стала жертвой хакеров
McDonald's стала жертвой хакеров
12 июня 2021 г. 08:38
Азербайджан и Швеция могут сотрудничать в текстильной сфере
Азербайджан и Швеция могут сотрудничать в текстильной сфере
11 июня 2021 г. 13:50
AmCham: Ситуация с Электронной подписью мешает цифровому банкингу
ФотоAmCham: Ситуация с "Электронной подписью" мешает цифровому банкингу
11 июня 2021 г. 12:57
Налоговая служба переехала в новое здание Министерства экономики
Налоговая служба переехала в новое здание Министерства экономики
11 июня 2021 г. 12:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi