Продажи «экологически чистых» автомобилей выросли в Китае почти вдвое

За первые восемь месяцев текущего года в КНР было продано 1,7 млн автомобилей на «новой энергии» (NEV).

За первые восемь месяцев текущего года в КНР было продано 1,7 млн автомобилей на «новой энергии» (NEV).

Как передает Report, об этом сообщает Rosbalt со ссылкой на iXBT. Это почти втрое больше, чем год назад.

Компании, выпускающие NEV, — Nio, BYD и Tesla — развивают в КНР свои производственные мощности, в том числе благодаря тому, что Пекин стимулирует спрос на экологически более чистые автомобили.

С января по август 2020-го продажи такого транспорта составили 600 тыс. единиц.

В категорию NEV входят электромобили с аккумуляторной батареей (EV/BEV), гибридные автомобили с подзарядкой от электросети (PHEV), а также автомобили на водородных топливных элементах (FCV/FCEV).

Отметим, что продажи EV китайскими автопроизводителями Li Auto и Xpeng Inc в июле выросли более чем в три раза по сравнению с прошлым годом, а Nio Inc увеличил продажи EV вдвое.

Согласно исследованию аналитического центра Carbon Tracker, агрессивный переход Китая на электромобили может сократить рост мирового спроса на нефть на 70% к 2030 году и ускорит окончание нефтяной эры.