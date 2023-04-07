Продажи чипов в мире рухнули на 20 процентов

Продажи чипов в феврале упали на 20,7% год к году, до $39,7 млрд.

Продажи чипов в феврале упали на 20,7% год к году, до $39,7 млрд.

Как передает Report, об этом сообщает РБК со ссылкой на Ассоциацию полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA).

Относительно января продажи полупроводников сократились на 4% (с $41,3 млрд). Как заявил главный исполнительный директор ассоциации Джон Ньюфер, к снижению продаж привели «рыночная цикличность и макроэкономические препятствия». При этом, по его мнению, средне- и долгосрочные перспективы рынка «остаются радужными благодаря растущему спросу на ряде рынков.

В Китае продажи год к году сократились на 34,2%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах - на 22,1%, Северной и Южной Америке - на 14,8%. Росли они только в Японии - на 1,2%.

По итогам января продажи чипов рухнули на 18,5% год к году, до $41,33 млрд. По сравнению с декабрем прошлого года на рынке было реализовано на 5,2% продукции меньше в денежном выражении.

Сильнее всего продажи год к году тогда также упали в Китае (31,6%), Азиатско-Тихоокеанский и других регионах (19,5%), Северной и Южная Америка (12,4 процента). В Европе и Японии наблюдался небольшой рост на 0,9 и 0,7% соответственно.

По итогам 2022 года, глобальные продажи полупроводников достигли рекордного уровня в $574 млрд, увеличившись на 3,3% по сравнению с 2021 годом.