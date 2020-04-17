Продажи автомобилей в ЕС упали более чем наполовину

В связи с действующими с середины марта из-за пандемии коронавируса в большинстве европейских стран повышенными мерами безопасности спрос на новые автомобили в ЕС упал на 55,1%.

Как передает Report, по данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), в марте в ЕС было продано всего чуть больше 567 тыс. автомобилей, в то время как в марте прошлого года — 1,3 млн.

Значительное сокращение продаж в марте произошло на рынках всех 27 стран—членов ЕС. Однако Италия превзошла всех по масштабам падения — 85,4%, было продано всего 28 тыс. автомобилей. На втором месте по падению продаж среди крупных рынков — Франция (72,2%), на третьем — Испания (69,3%). Если оценивать падение продаж по отдельным производителям, то больше всего они упали у FCA Group (76,6%) и PSA Group (68,1%).