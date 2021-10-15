Продажи автомобилей в ЕС упали до самого низкого уровня с 1995 года

В сентябре спрос на новые автомобили в ЕС упал на 23,1%, было продано чуть более 718 тыс. автомобилей.

В сентябре спрос на новые автомобили в ЕС упал на 23,1%, было продано чуть более 718 тыс. автомобилей.

Как передает Report, об этом сообщает Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA).

По данным ACEA, это самый низкий показатель для сентября с 1995 года.

Главной причиной снижения продаж, которое продолжается с июля, является нехватка автомобилей в салонах из-за сохраняющегося дефицита полупроводников. Снижение продаж затронуло все крупнейшие рынки ЕС и Великобританию. В Италии они упали на 32,7%, в Германии — на 25,7%, во Франции — на 20,5%, в Испании — на 15,7%. В Великобритании продажи в сентябре упали на 34,4%.

Среди ведущих европейских производителей значительнее всего снизились продажи автомобилей Daimler — на 43% — и особенно Mercedes (–45,5%), Stellantis — на 29,9%, Volkswagen Group — на 27,7%, особенно Skoda (на 40,8%).

Между тем благодаря тому, что в период с марта по май продажи автомобилей в ЕС показывали значительный рост — 87,3%, 218,6% и 53,4% соответственно, по итогам девяти месяцев этого года продажи в регионе все же немного выросли. Рост составил 6,6%, было продано 7,5 млн автомобилей.