Продажи на алмазном рынке упали

Спрос на алмазное сырье после успешных январских продаж замедлился в феврале.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", причиной этого стала остановка продаж ювелирных изделий в Китае и соседних регионах из-за распространения коронавируса, сообщает отраслевое агентство Rapaport.

Участники рынка начали пересмотр своих стратегий на азиатском рынке, так как в течение последних двух-трех недель продажи предметов роскоши в Китае практически остановились, заявил глава АЛРОСА Сергей Иванов.

«Воздействие (коронавируса) уже довольно сильное. Мы понимаем, что наши клиенты очень осторожны в отношении происходящего и они оценивают свои стратегии на азиатском рынке во втором квартале»,— добавил Иванов, выступая на Международной алмазной неделе в Израиле.

По последним данным, в Китае от коронавируса нового типа COVID-19 погибли 1113 человек, выздоровели 4740 человек, общее число заразившихся превысило 44,6 тысяч человек. В России были выявлено два подтвержденных случая заражения. Студентку из Китая, болевшую коронавирусом, выписали из больницы в понедельник, а сегодня в Забайкальском крае выздоровел и второй заболевший.