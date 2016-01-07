​Продажа спиртных напитков: Новые правила полностью ограничили их продажу и употребление - РАССЛЕДОВАНИЕ

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ С 1 января этого года продажа спиртных напитков за наличный расчет запрещена.

Сотрудники Report посетили крупные столичные маркеты, изучили положение в сфере продажи спиртных напитков и исследовали степень воздействия запрета на данную сферу.

В ходе расследования выяснилось, что в большинстве крупных маркетов и небольших магазинов продажа спиртных напитков была временно приостановлена, а в некоторых местах продается ранее приобретенный и хранящийся на складах товар.

В столице можно встретить лишь несколько крупных маркетов и магазинов, где продаются спиртные напитки нескольких фирм, с которыми заключен контракт.

Как сообщили работники объектов продажи, для организации продажи спиртных напитков обратились в банки. По их словам, к продаже приступят после предоставления банками соответствующего аппарата.

По словам заместителя заведующего одного из супермаркетов Фагана Рагимова, оплата при покупке спиртных напитков производится лишь с помощью банковских карт: "26 декабря представители фирм увезли доставленный для продажи товар обратно. Согласно контракту, фирмы не могут забрать товар полностью. По этой причине в продаже остается незначительная партия и ныне находящийся на витринах товар является партией, остающейся на базе маркета. Фирмы не говорят нам ничего конкретного касательно регулирования вопроса продажи спиртных напитков".

Как заявил менеджер по продаже другого маркета, они заключили контракт с несколькими фирмами и их товар в настоящее время находится в продаже: "Ситуация касательно продажи доставляемых в Азербайджан спиртных напитков иностранного производства немного иная. Утверждается и продается товар фирм, имеющих в Азербайджане официального дистрибьютера. Оплата производится пенсионными, зарплатными и обычными банковскими картами. Продажа спиртных напитков за наличный расчет не производится. К продаже допускается товар фирм, с которым заключен контракт. И впредь к продаже будет допускаться лишь товар фирм, с которыми мы заключим контракт".

Как заявил Report представитель одной из фирм по производству и оптовой продаже спиртных напитков, в настоящее время продажу и завоз данного товара в маркеты полностью приостановили: "Уже более недели мы не выдаем клиентам спиртных напитков. Мы не располагаем информацией о точном времени возобновления продажи".

Отметим, что согласно предусмотренным законом изменениям, за исключением розничной продажи табачных изделий, продажа за наличный расчет подакцизных товаров в малом количестве, а также приобретение за наличный расчет товаров данной категории в малом количестве (до 50 манатов) в целях последующей реализации облагаются штрафом в размере 100 манатов.

За исключением розничной продажи табачных изделий, в случае приобретения табачных изделий в большом количестве за наличный расчет в целях реализации предполагаются штраф в размере от 1000 до 2000 манатов, исправительные работы сроком до 1 года, либо лишение свободы до 1 года. При совершении тех же действий в более значительном количестве предполагаются исправительные работы сроком до 2 лет, либо лишение свободы до 2 лет.

В этом случае, говоря "в значительном количестве" подразумевается сумма от 50-ти до 1000 манатов, а "в большом количестве" - от 1000 манатов и выше.

Помимо этого, изменения допускают розничную продажу сигарет в малом количестве, то есть только лишь для личного пользования. В случае приобретения сигарет в целях очередной продажи, оплата должна производиться только банковскими или же платежными картами. В противном случае будет применяться штраф в размере 100 манатов.