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Процесс первичной регистрации недвижимости в Азербайджане будет автоматизирован

Процесс первичной регистрации недвижимости в Азербайджане будет автоматизирован В Азербайджане планируется автоматизировать процесс первичной регистрации недвижимости
Бизнес
24 февраля 2023 г. 12:16
Процесс первичной регистрации недвижимости в Азербайджане будет автоматизирован

В Азербайджане планируется автоматизировать процесс первичной регистрации сделок о купле-продаже недвижимости.

Как сообщает Report, об этом заведующий сектором отдела по вопросам экономической политики и промышленности Администрации президента, руководитель секретариата Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам Вусал Шихалиев заявил на конференции "Презентация платформы цифрового управления и новые экономические инициативы".

"В указе, подписанном президентом Азербайджана в январе этого года, дано поручение об электронизации процесса регистрации недвижимости. Это будет новый этап в процессе регистрации недвижимости.

В настоящее время в связи с этим ведутся подготовительные работы. Соответствующий пакет законодательных инициатив согласован и подходит к завершающей стадии для представления в Администрацию президента", - добавил Шихалиев.

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