Процесс первичной регистрации недвижимости в Азербайджане будет автоматизирован

В Азербайджане планируется автоматизировать процесс первичной регистрации недвижимости

В Азербайджане планируется автоматизировать процесс первичной регистрации сделок о купле-продаже недвижимости.

Как сообщает Report, об этом заведующий сектором отдела по вопросам экономической политики и промышленности Администрации президента, руководитель секретариата Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам Вусал Шихалиев заявил на конференции "Презентация платформы цифрового управления и новые экономические инициативы".

"В указе, подписанном президентом Азербайджана в январе этого года, дано поручение об электронизации процесса регистрации недвижимости. Это будет новый этап в процессе регистрации недвижимости.

В настоящее время в связи с этим ведутся подготовительные работы. Соответствующий пакет законодательных инициатив согласован и подходит к завершающей стадии для представления в Администрацию президента", - добавил Шихалиев.