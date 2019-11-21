Названы проблемы выхода азербайджанских бизнесменов на зарубежные рынки

Азербайджанские предприниматели отстают в вопросе сертификации продукции в соответствии с международными стандартами.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Конфедерации предпринимателей Азербайджана в Черногории, Сербии, Боснии и Герцеговине Сейран Мирзазаде.

В то же время азербайджанские бизнесмены не используют или не могут эффективно использовать интернет-сервисы по онлайн-продажам для выхода на зарубежные рынки. Желающие продавать свою продукцию на зарубежных рынках по-прежнему используют связи через своих друзей или знакомых. Это может быть эффективным в самом начале. Другая проблема заключается в том, что наши бизнесмены не занимаются рекламой и маркетингом на зарубежных рынках", - сказал он.