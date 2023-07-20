Приватизировано 21 транспортное средство Международного банка Азербайджана

На очередном аукционе, проведенном Государственной службой по вопросам имущества при Министерстве экономики, приватизировано 21 транспортное средство, принадлежащее ОАО "Международный банк Азербайджана".

На очередном аукционе, проведенном Государственной службой по вопросам имущества при Министерстве экономики, приватизировано 21 транспортное средство, принадлежащее ОАО "Международный банк Азербайджана".

Как сообщили Report в Госслужбе, в общей сложности на приватизацию транспортных средств поступило 219 заявок, аукцион по большинству лотов прошел в конкурентных условиях.

Так, последнее предложение на автомобиль марки Hyundaı İX-35 со стартовой ценой 16 000 манатов составило 20 500 манатов. Кроме того, транспортное средство марки Mercedes Sprinter со стартовой ценой 2 500 манатов было продано за 17 200 манатов

Со списком приватизированных транспортных средств можно ознакомиться по ссылке .

Следующий аукцион состоится 25 июля. На торги будут выставлены пакеты акций 6 акционерных обществ, 7 малых госпредприятий и объектов и 41 транспортное средство.