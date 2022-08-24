Приватизирован "Машиностроительный завод имени Буняда Сардарова"

На очередном аукционе, проведенном Государственной службой по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана, приватизированы одно малое государственное предприятие, 10 транспортных средств.
Об этом Report сообщили в структуре.
Всего на аукционе поступило 65 заявок, 19 из которых поступили в электронном виде.
В ходе аукциона ООО “Машиностроительный завод имени Буняда Сардарова” приватизировано за 14 489 788 манатов.
С полным списком государственного имущества, приватизированного на аукционе, можно ознакомиться