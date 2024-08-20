Приватизация Bakı Mərmər Qranit завершена

Госслужба по вопросам имущества при Министерстве экономики подвела итоги инвестконкурса по продаже госдоли ООО Bakı Mərmər Qranit.

Госслужба по вопросам имущества при Министерстве экономики подвела итоги инвестконкурса по продаже госдоли ООО Bakı Mərmər Qranit.

Как сообщает Report со ссылкой на госслужбу, победителем конкурса стало ООО Omax Sənaye Qrupu, предложившее наиболее выгодные условия.

С победителем подписан договор купли-продажи, согласно которому инвестор перечислит в государственный бюджет 10 млн манатов. В течение двух лет на предприятии будет реализована инвестиционная программа на сумму 10,5 млн манатов. Программа включает ремонт зданий, обновление оборудования, строительство линии по производству стальных труб, профилей, компрессоров и другого оборудования.

Реализация этой программы позволит создать на предприятии не менее 100 новых рабочих мест.