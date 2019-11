Louis Vuitton увеличил предложение о покупке Tiffany

Люксовый холдинг LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton предложил приобрести американскую ювелирную компанию Tiffany & Co за 16 млрд долларов вместо 14,5 млрд долларов, предложенных ранее.

Как передает Report, об этом сообщили The Financial Times и Reuters со ссылкой на источники. В ответ на это Tiffany & Co пообещала LVMH раскрыть конфиденциальные данные о своем финансовом положении.

По словам источников Reuters, гарантий того, что сделка будет заключена, нет. Отмечается, что Tiffany & Co хочет продолжить переговоры о более высокой цене.

Приобретение Tiffany & Co может стать крупнейшей в истории LVMH сделкой, превысив стоимость покупки Christian Dior в 2017 году за 7 млрд долларов. Переговоры о поглощении Tiffany & Co, по данным СМИ, начались в конце октября текущего года.

Напомним, по итогам 2018 года, холдинг LVMH сообщил о рекордных показателях выручки и прибыли от основной деятельности. Годовая выручка выросла на 10% и достигла 46,8 млрд евро, прибыль от основной деятельности увеличилась на 21%, до 10 млрд евро. Учитывая эти показатели, компания повысила размер дивидендов до 6 евро на акцию, в 2017 году выплачивалось 5 евро на одну акцию.